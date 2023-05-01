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أوسيمين محتار بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 01 أيّار / مايو 2023 - 12:06
فيكتور أوسيمين (المصدر: أ ف ب)
فيكتور أوسيمين (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يتزاحم عمالقة أوروبا للظفر بتوقيع الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين الذي قدم مستويات غير عادية رفقة نابولي هذا الموسم.

وتمكن النجم الصاعد من تسجيل 26 هدفاً مع البارتينوبي في جميع المنافسات هذا الموسم، ولعب دوراً مهماً ورئيسياً في اقتراب فريقه من الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ موسم 1989-1990.

ولفت ما قدمه المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً أنظار عدة أندية أوروبية بارزة على غرار مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

أوسيمين يفضل بايرن ميونخ

يفضل النيجيري ارتداء قميص العملاق البافاري إذا ما رحل فعلاً عن صفوف نابولي خلال الصيف وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

كما اجتمع ممثلو باريس سان جيرمان باللاعب مؤخراً رغبة منهم في جلبه لتعويض الرحيل المتوقع للأيقونة ليونيل ميسي.

فيما يعد يونايتد أحد الأطراف الساعية لضم هداف ليل السابق، إلا أن تركيز المدير الفني الهولندي إيرين تين هاغ منصب بشكلٍ أساسي على استقطاب هاري كين قائد توتنهام.

يذكر أن عقد أوسيمين مع نابولي سيصل إلى نهايته بحلول صيف عام 2025.

كلمات دالة:فيكتور أوسيميننابوليمانشستر يونايتدباريس سان جيرمانبايرن ميونيخ

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