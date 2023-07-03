أوسيمين يرد على اهتمام عمالقة أوروبا بخدماته

أكد النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين أنه بات "مدمناً" على الفوز بالألقاب بعد قيادة نابولي لاقتناص لقب الدوري الإيطالي (سيري آ) لأول مرة منذ عام 1990.

وقدم الهداف الشاب عروضاً مبهرة رفقة البارتينوبي ليتوج معه بالسكوديتو ويفوز شخصياً بلقب هداف الدوري برصيد 26 هدفاً في 32 مباراة.

وأصبح صاحب الـ 24 عاماً مطلباً لعمالقة أوروبا على غرار باريس سان جيرمان وليفربول وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

لكن اللاعب أكد في تصريحات لموقع "سوكر نيت" النيجيري أنه سعيد بالتواجد في نابولي، حيث قال: "فزت بواحد من أهم الألقاب في عالم كرة القدم، وحققته مع فريق يقدر الأمور الصغيرة التي تفعلها من أجله.

"الفوز بلقب الدوري الإيطالي إنجاز كبير بالنسبة لي، لقبي القادم سيكون كبيراً أيضاً، مثل دوري الأبطال أو كأس الدوري وغيرهما.

"الآن أصبحت مدمناً على الظفر بالبطولات، وأتحرق شوقاً لبدء الموسم الجديد.

"لم أرى مدينة مجنونة بكرة القدم مثل نابولي، أهلها يظهرون للاعبين حبهم الكبير باستمرار، أينما ذهبت، أحظى بالاحترام.

"الأطفال يحبونني، والكثير من الناس معجبون بي، ويعلقون نسخاً من القناع الذي ارتديه، أنا سعيد باختياري القدوم إلى هنا."

يذكر أن العقد الذي يربط أوسيمين بنابولي يمتد حتى صيف عام 2025، علماً بأن قيمته السوقية تصل إلى حوالي 180 مليون يورو.