أوكوتشا ينصح صلاح بالانتقال لبرشلونة

نصح جاي جاي أوكوتشا نجم منتخب نيجيريا السابق، محمد صلاح، بالرحيل عن ليفربول إذا وصله عرض من برشلونة بالتحديد.

ويرى صانع الألعاب السابق أن الدولي المصري بات بحاجة لمغامرة جديدة بعدما حقق جميع الألقاب الممكنة تقريباً مع ليفربول منذ انتقاله إليه قادماً من روما عام 2017.

يذكر أن صلاح قاد الريدز للفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي والدوري الإنجليزي، كما أنه يتصدر هدافي البريميير ليغ حالياً برصيد 17 هدفاً وبفارق هدفين عن برونو فيرنانديش نجم مانشستر يونايتد أقرب مطارديه.