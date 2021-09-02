أولاس: بنزيمة قد يعود إلى أولمبيك ليون

يتمنى جان ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون أن يعود كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الحالي إلى النادي يوماً ما في المستقبل.

وبدأ النجم الفرنسي مسيرته مع ليون عام 2004 وقضى معه خمسة مواسم قبل أن يغادر صوب العاصمة الإسباني عام 2009 مقابل 35 مليون يورو.

وبات اللاعب المخضرم أحد أفضل المهاجمين في العالم ووقع مؤخراً على عقد جديد سيبقيه في صفوف ريال مدريد حتى صيف عام 2023.

ماذا قال أولاس عن بنزيمة ؟

قال رئيس ليون: "لم يسبق وأن لعب كريم في ملعب غروباما، سيكشف لنا المستقبل حين ينهي مسيرته، هنالك فرصة لتقوية الروابط فيما بيننا.

"حظي بمسيرة استثنائية مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا، إنه مصدر فخر كبير لأنه أحد أبناء أولمبيك ليون."

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً خاض مع ريال 562 مباراة سجل خلالها 281 هدفاً.