أولتراس باريس سان جيرمان يوجهون رسالة واضحة لـ مبابي

وجه أولتراس باريس سان جيرمان رسالة واضحة للنجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مفادها أن عليه مواصلة كتابة التاريخ في صفوف الفريق.

وينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً مع النادي الباريسي بحلول نهاية الموسم الجاري، ويبدو أنه لن يعمل على تجديد مما يعني أن بإمكانه الانتقال مجاناً إلى أي فريق جديد يختاره.

ويعد ريال مدريد المرشح الأوفر حظاً للظفر بتوقيع الفائز بكأس العالم 2018، علماً بأنه مطلوب أيضاً من قبل ليفربول وغيره من الفرق الكبيرة في أوروبا.

وظهرت رسالة واضحة للاعب في لافتة نشرها مشجعو باريس سان جيرمان، حيث قالوا: "من بوندي إلى باريس، قصتك مكتوبة هنا."

يذكر أن بوندي هي إحدى ضواحي مدينة باريس عاصمة فرنسا.