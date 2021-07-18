أولمبياد طوكيو: إصابتان بكورونا في فريق جنوب إفريقيا لكرة القدم

كشفت جنوب إفريقيا عن إصابة اثنين من لاعبي فريق كرة القدم الأولمبي بفيروس كورونا، وذلك خلال تواجدهما في القرية الأولمبية استعداداً لانطلاق أولمبياد طوكيو في الـ 24 من الشهر الجاري.

كما أصيب شخص ثالث من الطاقم الفني بالفيروس قبل مواجهة جنوب إفريقيا واليابان يوم الخميس القادم.

الإصابات تبدأ بالظهور قبل أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو

والأشخاص الذين أصيبوا هم اللاعبان ثابيسو مونيان وكامويلو مالتاسي، إضافة إلى محلل الفيديو ماريو ماشا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم في بيان رسمي صدر الأحد: "لدينا 3 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا في المعسكر هنا، لاعبان وأحد أفراد الطاقم الفني".

وسيتم حجر جميع أفراد الفريق حتى يسمح لهم باستئناف التدريبات.

يذكر أن منتخبي فرنسا والمكسيك يشاركان في نفس المجموعة التي تضم منتخبي اليابان وجنوب إفريقيا ضمن مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية القادمة.