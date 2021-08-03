أولمبياد طوكيو: البرازيل تتأهل لنهائي مسابقة كرة القدم

تأهل منتخب البرازيل إلى نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو بعد تغلبه على غريمه المكسيكي 4-1 بركلات الترجيح عقب تعادلهما السلبي في الزمنين الأصلي والإضافي من لقاء نصف النهائي الذي جمعهما على ملعب إيباراكي كاشيما.

ولم ينجح أي من الطرفين في زيارة الشباك خلال الـ 120 دقيقة، إلا أن المواجهة كانت زاخرة بالإنذارات، إذ نال لاعبو السيليساو 5 بطاقات صفراء، قابلها 4 للمكسيكيين.

وفي ركلات الترجيح، سجل داني ألفيش وغابرييل مارتينيلي وبرونو غيماريش ورينيير جيزوس كارفاليو ركلاتهم للبرازيل، فيما أهدار إدواردو أغيري ويوهان فاسكيز ركلتيهما وسجل كارلوس رودريغيز للمكسيك.

البرازيل تلاقي في النهائي الفائز من لقاء اليابان وإسبانيا

وسيواجه الفريق الأميركي الجنوبي في النهائي الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين منتخب اليابان صاحب الضيافة وضيفه الإسباني.