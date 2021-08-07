أولمبياد طوكيو: البرازيل تنال ذهبية كرة القدم للرجال على حساب إسبانيا

فاز منتخب البرازيل بذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو بعد فوزه في اللقاء النهائي على غريمه الإسباني بهدفين لهدف بعد التمديد على ملعب نيسان.

جاء هدفا السامبا عن طريق ماتيوس كونيا (45+2)، ومالكوم دي أوليفييرا (108).

أما هدف لا روخا الوحيد فحمل توقيع القائد ميكيل أويارزابال في الدقيقة 61.

وأهدر ريتشارليسون ركلة جزاء للبرازيليين قبل نهاية الشوط الأول بـ 7 دقائق.

وذهبت الميدالية البرونزية لمنتخب المكسيك الذي تفوق على غريمه الياباني صاحب الضيافة بثلاثة أهداف لهدف أمس.

البرازيل تظفر بالذهب

ترتيب الميداليات النهائي في مسابقة كرة القدم للرجال