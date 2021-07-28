أولمبياد طوكيو: البرازيل تهزم السعودية وألمانيا تتعادل مع ساحل العاج

سقط منتخب السعودية أمام نظيره البرازيلي بهدف لثلاثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو المقام حالياً.

وتمكن الأخضر من مقارعة السيليساو حتى الدقيقة 76 حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، لكن البرازيليين سجلوا مرتين في الربع ساعة الأخيرة ليحسموا اللقاء لمصلحتهم.

جاءت أهداف الفائز عن طريق ماتيوس كونيا (14)، وريتشارليسون (هدفان) في الدقيقتين 76 و(90+3 من ركلة جزاء)، فيما جاء هدف الخاسر الوحيد عبر عبد الإله علي العمري في الدقيقة 27.

وبقي رصيد منتخب السعودية الأولمبي خالياً من النقاط في المركز الرابع، فيما رفع منتخب البرازيل رصيده بدوره إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

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ضمن المجموعة ذاتها، تعادل المانشافت مع غريمه الإيفواري بهدفٍ لمثله.

تقدم المنتخب الإفريقي حينما سجل بينجامين هنريش هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67، لكن الألمان عادلوا النتيجة بهدف حمل توقيع إدوارد لويين بعد 6 دقائق.

ترتيب المجموعة الرابعة النهائي: