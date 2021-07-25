أولمبياد طوكيو: التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 400 متر حرة في السباحة

فاز التونسي أحمد الحفناوي بذهبية سباق 400 متر سباحة خلال منافسات أولمبياد 2020 الجاري حالياً في طوكيو.

وهذه هي الميدالية الثانية للعرب والثانية لتونس بعد فوز لاعب التايكواندو محمد خليل الجندوبي أمس بفضية وزن 58 كيلوغرام.

الحفناوي يظفر بالذهبية

وأنهى السباح الشاب صاحب الـ 18 عاماً السباق بـ 3 دقائق و43.36 ثانية في الصدارة، متفوق بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلولين.

وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الأميركي كيران سميث بـ 3 دقائق و43.94 ثانية.

يذكر أن منافسات الأولمبياد ستستمر حتى الثامن من الشهر القادم.