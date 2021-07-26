أولمبياد طوكيو: الكويتي الرشيدي يفوز ببرونزية السكيت

فاز الرامي الكويتي عبد الله الرشيدي بالميدالية البرونزية في السكيت ضمن رياضة الرماية في أولمبياد طوكيو 2020.

وهذه هي الميدالية الثالثة للعرب في الألعاب الأولمبية هذا الصيف والأولى للكويت.

وجمع النجم الكويتي صاحب الـ 57 عاماً 46 نقطة ليحتل المركز الثالث.

أما الميدالية الذهبية فكانت من نصيب الأميركي فينسنت هانكوك الذي حصد 59 نقطة، فيما ذهبت الفضية للدنماركي ياسبر هانسن الذي جمع 55 نقطة.

يذكر أن الرشيدي مثل الكويت لأول مرة في أولمبياد أتلانتا عام 1996.

وتستمر منافسات أولمبياد طوكيو حتى الثامن من الشهر القادم.