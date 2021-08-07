أولمبياد طوكيو: المصري الجندي يفوز بفضية الخماسي الحديث

فاز نجم رياضة الخماسي الحديث المصري أحمد الجندي بأول ميدالية فضية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وتقسم منافسات هذه الرياضة لخمسة أجزاء هي الجري والرماية والسباحة الحرة والمبارزة والقفز عن الحواحز في الفروسية.

وذهبت الذهبية للبريطاني جوزيف تشونغ، فيما فاز الكوري الجنوبي جون وونغ تاي بالبرونزية.

الجندي يهدي مصر أول فضية في طوكيو

وارتفع رصيد مصر بفضل هذا الإنجاز إلى 6 ميداليات في منافسات الأولمبياد الجاري، بواقع فضية واحدة، و5 برونزيات.

وكان منتخب قطر للكرة الشاطئية قد فاز بالميدالية البرونزية صباح اليوم السبت، وهي الميدالية الثالثة للقطريين بعد ذهبيتي معتز برشم وفارس إبراهيم حسونة.

وتنتهي منافسات الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو غداً الأحد الثامن من أغسطس.