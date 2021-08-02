أولمبياد طوكيو: المغربي البقالي يفوز بذهبية 3000 متر موانع

منح العداء المغربي سفيان البقالي بلاده أول ميدالية ذهبية في منافسات أولمبياد طوكيو المقام حالياً وحتى الثامن من الشهر الجاري.

وحقق المغربي المركز الأول في سباق 3000 متر موانع للرجال بتوقيت 08:08.90، فيما ذهبت الميدالية الفضية للإثيوبي لاميكا غيرما بتوقيت 08:10.38، واكتفى الكيني بينجامين كايغين بالبرونزية بتوقيت 08:11.45.

البقالي يمنح المغرب الذهبية الأولى منذ عام 2004

وهذه هي الميدالية الذهبية الأولى التي تحصدها المغرب منذ أولمبياد أثينا 2004 عن طريق هشام الكروج.

وسبق للبقالي البالغ من العمر 25 عاماً الفوز بفضية مونديال لندن 2017 وبرونزية بعد ذلك بعامين في قطر.

وهذه هي الميدالية التاسعة للعرب في منافسات الألعاب الأولمبية الحالية بواقع 4 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات.