أولمبياد طوكيو: الولايات المتحدة تتخطى الصين في حصيلة الميداليات

نجحت الولايات المتحدة الأميركية في تخطي الصين بحصيلة الميداليات في أولمبياد طوكيو الذي اختتمت منافساته صباح الأحد في اليابان.

ورغم التفوق الأميركي، إلا أن المشاركة في الألعاب الصيفية لم تكن بمستوى التوقعات بشكل عام خصوصاً في ألعاب القوى التي لطالما شهدت هيمنة أميركية.

ومع أن الصين كانت تحتل الصدارة من حيث مجموع الميداليات خلال الأيام السابقة، إلا أن الأمور تغيرت يوم الأحد.

وظفر الأميركيون بـ 39 ميدالية ذهبية و41 فضية و33 برونزية بمجموع 113 ميدالية، فيما نال الصينيون 38 ذهبية و32 فضية و18 برونزية بما مجموعه 88 ميدالية.

واحتلت اليابان المركز الثالث بـ 27 ذهبية و14 فضية و17 برونزية بمجموع 58 ميدالية وهو أفضل إنجاز لها عبر التاريخ.

فيما جاءت بريطانيا في المركز الرابع بـ 22 ذهبية و21 فضية و22 برونزية بمجموع 65 ميدالية.

وذهب المركز الخامس للجنة الأولمبية الروسية بـ 20 ذهبية و28 فضية و23 برونزية أي ما مجموعه 71 ذهبية.