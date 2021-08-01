أولمبياد طوكيو: برشم يهدي قطر الميدالية الذهبية الثانية

ظفر النجم القطري معتز عيسى برشم بالميدالية الذهبية في رياضة الوثب العالي مهدياً بلاده الذهب للمرة الثانية في منافسات أولمبياد طوكيو الجاري حالياً.

وفاز صاحب الثلاثين عاماً بالميدالية لوثبه 2.37 م متساوياً مع الإيطالي جيانكارلو تامبيري بعد اجتيازهما نفس الارتفاع بدون أخطاء وفشل كليهما في تجاوز ارتفاع 2.39 م.

واتفق النجمان على التشارك بالذهبية عوضاً عن اللجوء لجولة فاصلة.

بدوره، نال البيلاروسي ماكسيم نيداسيكاو البرونزية بعد منافسة حادة ومثيرة.

برشم وحسونة يهديان قطر الذهب

وكان القطري الآخر فارس إبراهيم حسونة قد أهدى قطر أمس ميداليتها الذهبية الأولى في التاريخ خلال منافسات رفع الأثقال وزن 96 كغم.

وهذه هي الميدالية الذهبية الثالثة بالمجموع للعرب في منافسات الأولمبياد الحالي بعد ذهبية السباحة التي فاز بها التونسي أحمد الحفناوي.

يذكر أن منافسات أولمبياد طوكيو ستنتهي في الثامن من الشهر الجاري.