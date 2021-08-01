أولمبياد طوكيو: زفيريف يفوز بذهبية فردي التنس للرجال

ظفر الألماني أليكساندر زفيريف بذهبية فردي التنس للرجال في أولمبياد طوكيو بعد فوزه في النهائي على غريمه الروسي كارين خاشانوف بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و6-1.

بدوره، فاز الإسباني بابلو كارينيو بوستا بالميدالية البرونزية بعد تخطي عقبة الصربي نوفاك ديوكوفيتش بواقع 6-4 و6-7 و6-3 أمس السبت.

يذكر أن الألماني صاحب الـ 24 عاماً فاز بـ 16 لقباً خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

زفيريف يضيف ذهبية إلى حصاد ألمانيا في الأولمبياد

ونجح رياضيو ألمانيا في جمع 19 ميدالية حتى الآن بجميع المنافسات بواقع 4 ذهبيات، و4 فضية و11 برونزية.

وتستمر منافسات الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في طوكيو باليابان حتى الثامن من شهر أغسطس الجاري.