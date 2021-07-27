أولمبياد طوكيو: فضية للأردن وبرونزيتان لمصر في التايكواندو

ظفر لاعب التايكواندو صالح الشرباتي بأول ميدالية للأردن ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد طوكيو 2020) أمس الاثنين.

وحصل النجم الأردني على فضية فئة وزن تحت 80 كلغ عقب خسارة النهائي 9-20 أمام الروسي ماكسيم خرامتسوف الذي نال الذهبية.

أما المصري سيف عيسى فحقق البرونزية لنفس الفئة بعد تغلبه على النرويجي أندريه ريتشارد أورديمان بنتيجة 12-4.

كما نالت المصرية هداية ملاك برونزية التايكواندو للسيدات في وزن أقل من 67 كلغ بفوزها على الأميركية بايج ماكفيرسون 17- 6.

وجمع العرب بالتالي 3 ميداليات في رياضة التايكواندو خلال اليوم الثالث من منافسات أولمبياد طوكيو المقام حتى الثامن من الشهر القادم.

يذكر أن مصر تشارك بـ 133 متنافساً في 24 رياضة، بينما تخوض الأردن الألعاب بـ 14 متنافساً في 8 رياضات.