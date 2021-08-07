أولمبياد طوكيو: قطر تنال برونزية الكرة الطائرة الشاطئية

فاز منتخب قطر ببرونزية منافسات كرة الطائرة الشاطئية للرجال في أولمبياد طوكيو بعد فوزه على غريمه اللاتفي بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن النجمان شريف يونس وأحمد تيجان من التفوق بنتيجة 21-12 و21-18.

وهذه هي الميدالية الثالثة للقطريين في الأولمبياد بعد ذهبية معتز برشم في الوثب العالي وذهبية فارس إبراهيم حسونة في رفع الأثقال.

كما أنها الميدالية الأولى للعرب في الرياضات الجماعية بتاريخ الأولمبياد.

مصر تحقق المركز الرابع في منافسات كرة اليد للرجال في أولمبياد طوكيو

خسر منتخب مصر مباراة الميدالية البرونزية لحساب نظيره الإسباني بنتيجة 31-33 بعد أداء مشرف.

وكان المصريون قاب قوسين أو أدنى من الظفر بالبرونزية، إلا أن الإسبان نجحوا في نهاية المطاف في انتزاع الميدالية.

يذكر أن مصر فازت بأربعة برونزيات في منافسات الألعاب الصيفية الحالية.