أولمبياكوس يقصي آرسنال من الدوري الأوروبي

حقق أولمبياكوس اليوناني أكبر مفاجأت دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بعد إقصاء آرسنال الإنجليزي بهدف قاتل في الدقيقة 119 من لقاء الإياب بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وفاز آرسنال ذهاباً بهدف نظيف سجله أليكساندر لاكازيت خارج أرضه، لكن هذا الانتصار لم يكن كافياً لمنحه بطاقة التأهل.

إذ رد أولمبياكوس على هزيمته بهدف في الإياب سجله بابي سيسيه في الدقيقة في الدقيقة 53 بعد تمريرة من ماتيو فالبوينا.

وانتقلت المواجهة إلى الأوقات الإضافية بعد التعادل في نتيجتي الذهاب والإياب.

وشهد الشوطان الإضافييان سيطرة مطلقة من آرسنال الذي أهدر العديد من الفرص عن طريق نيكولاس بيبي ومسعود أوزيل.

ونجح بيير إيميريك أوباميانغ في إدراك التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 113، ليظن آرسنال وجماهيره بأنهم ضمنوا الصعود.

لكن المغربي يوسف العربي رفض خروج فريقه، ليسجل هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 119 مانحاً الضيوف بطاقة التأهل لدور الـ 16.

يذكر أن قرعة دور الـ 16 ستقام الجمعة 28 فبراير الجاري.