أوليفر كان: بايرن ميونيخ يريد تحطيم رقم يوفنتوس

أكد حارس بايرن ميونيخ الأسطوري، أوليفر كان، عقب تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني، للمرة التاسعة على التوالي، أن عليه العمل من الآن، من أجل التتويج باللقب العاشر، وذلك لتحطيم الرقم القياسي، في عدد التتويجات المتتالية بالبطولة المحلية، المسجل باسم يوفنتوس الإيطالي.

وأوضح كان، خلال تصريحات لشبكة «سكاي سبورت»: «عادلنا الرقم القياسي ليوفنتوس، علينا العمل الآن لكي نتوج باللقب العاشر على التوالي، وهو ما لم يحققه أحد من قبل».

وأضاف العضو الحالي بمجلس الإدارة، وخليفة الرئيس كارل هاينتس رومينيغيه «كلما فزت بألقاب أكثر في البوندسليجا، فلن تكتفي أبداً، عشت ألقاباً كثيرة مثيرة، ودائماً كان هناك شعور الحصول على هدية، بعد العمل الذي قمت به على مدار الموسم».