أول تعليق رسمي لإدارة برشلونة على إمكانية إقالة فالفيردي

كثرت التقارير الإعلامية في الساعات الماضية، بشأن إمكانية إقالة مدرب برشلونة، إيرنيستو فالفيردي، بعد خسارة البارسا أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني.

ووسط هذه الأنباء، خرجت تصريحات من قبل إدارة برشلونة، متمثلة في غييرمو آمور مارتينيز، مدير العلاقات المؤسسية في النادي الكتالوني، الذي كذب كل هذه الشائعات.

وقال مارتينيز: “نحن بحاجة إلى مواصلة هذا الموسم الطويل. حتى لا تتحدثوا عن إمكانية إقالة فالفيردي، لن يحدث شيئا من هذا القبيل”.

وكانت تقارير تحدثت في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن إمكانية إقالة فالفيردي، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، أمس الخميس، مشيرة إلى أن مجلس إدارة النادي الكتالوني، سيعقد اجتماعا في الـ 13 من الشهر الجاري، سيقرر خلاله ما إذا كان المدرب البالغ من العمر 55 عاماً سيستمر على رأس الإدارة الفنية للبلاوغرانا، أم ستتم إقالته.

يذكر أن فالفيردي، يشرف على تدريب برشلونة منذ عام 2017، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني في مناسبتين، كما فاز معه بكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، ولكن ومع كل سقوط للبارسا، تتعالى الأصوات المطالبة بإقالة المدرب.