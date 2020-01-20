أول تعليق لصلاح بعد تسجيل هدفه الأول في مانشستر يونايتد

أكد نجم ليفربول محمد صلاح، أنه ليس مهتماً بتسجيل الأهداف بقدر اهتمامه بتحقيق الفوز، وذلك عقب الانتصار على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتمكن المصري من تسجيل الهدف الثاني لكتيبة يورغن كلوب في الدقيقة 90+3، وهو هدفه الأول الذي يسجله أمام مانشستر يونايتد طوال مسيرته.

وقال صلاح في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «تواردت في ذهني فكرة أني لن أسجل هدفاً اليوم، لكني كنت مستعداً ذهنياً، وأعددت نفسي، وحافظت على هدوئي، حتى لو لم أسجل، فهذا لا يهم، طالما استمر الفريق في تحقيق الفوز، فأنا بخير.

«نحن فقط بحاجة إلى التركيز على كل مباراة، لا يجب أن نفكر الآن بأننا فزنا بالدوري، لا، علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها الفوز بالدوري الإنجليزي».