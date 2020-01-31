أول تعليق من كلوب على مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

علق يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، على إمكانية مشاركة النجم محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن صلاح سيكون رقم 1 في القائمة لأولمبياد طوكيو لكن قرار المشاركة سيكون بيد نجم الريدز.

بدوره، أشار كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، سأتحدث مع "مو" بشأن هذا الأمر.

"كنت أتمنى أن يكون لدينا قائمة كاملة للجولة التحضيرية للموسم المقبل، لكن هذا لن يحدث لعدة أسباب، الأولمبياد شيء مذهل لكن غياب أحد لاعبينا ليس شيئاً جيداً".

يذكر أنه في حال مشاركة صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020، سيغيب النجم المصري عن ليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد، وانطلاقة الدوري الإنجليزي 2020-2021.