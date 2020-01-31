  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. أول تعليق من كلوب على مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

أول تعليق من كلوب على مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو 2020

منشور 31 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:54
صلاح وكلوب
صلاح وكلوب

علق يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، على إمكانية مشاركة النجم محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن صلاح سيكون رقم 1 في القائمة لأولمبياد طوكيو لكن قرار المشاركة سيكون بيد نجم الريدز.

بدوره، أشار كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي: "لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، سأتحدث مع "مو" بشأن هذا الأمر.

"كنت أتمنى أن يكون لدينا قائمة كاملة للجولة التحضيرية للموسم المقبل، لكن هذا لن يحدث لعدة أسباب، الأولمبياد شيء مذهل لكن غياب أحد لاعبينا ليس شيئاً جيداً".

يذكر أنه في حال مشاركة صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020، سيغيب النجم المصري عن ليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد، وانطلاقة الدوري الإنجليزي 2020-2021.

Via SyndiGate.info


© Copyright Eltahir House 2020

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...