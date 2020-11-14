أول تعليق من ليفربول على إصابة محمد صلاح بكورونا

علق مات ماكان المتحدث الرسمي لنادي ليفربول، عن أنباء إصابة النجم المصري ولاعب الريدز محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال متحدث ليفربول الرسمي في تصريحات صحفية مساء الجمعة: "النادي لن يُعلق على أي شيء حالياً".

وتواجد نجم ليفربول مع المنتخب المصري مؤخراً استعداد لمباراتي توغو والتي من المقرر أن تقام اليوم السبت ثم الثلاثاء ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، إنه تم عمل مسحة ثانية إيجابية لمحمد صلاح أكدت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف الجنايني، أن اللاعب المصري يتمتع بصحة جيدة وسيظل في القاهرة لحين إعلان شفائه من الفيروس.

وأكد الجنايني غياب صلاح عن مباراتي مصر أمام توغو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

وتابع أن صلاح سيخضع للبروتوكول الطبي في الفندق تحت إشراف الجهاز الطبي لمصر حتى يتماثل للشفاء تماماً، موضحاً أن هناك اهتماماً غير عادي من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ووزارة الصحة باللاعب الذي سيخضع للعلاج في مصر.