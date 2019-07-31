أومتيتي على "رادار" مانشستر يونايتد

جدد مانشستر يونايتد اهتمامه بمدافع برشلونة سامويل أومتيتي لتعزيز خطه الخلفي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن يونايتد واجه صعوبة في عملية التفاوض لضم مدافع ليستر سيتي هاري ماغواير، ليوجه أنظاره مجدداً نحو نجم برشلونة.

وأضاف الموقع أن إدارة الشياطين الحمر تجهز عرضاً بقيمة 50 مليون يورو للحصول على خدمات الفرنسي بطل العالم، خصوصاً أن الفريق يعاني في الدفاع، بعد إصابة إيريك بايلي.

وفي حال إتمام الصفقة، سيكون برشلونة أمام فرصة كبيرة للتعاقد مع دايفيد آلابا من بايرن ميونيخ.