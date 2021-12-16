أومتيتي مستعد لتخفيض أجره من أجل البقاء في برشلونة

ارتبط المدافع الدولي الفرنسي سامويل أومتيتي مراراً بالرحيل عن برشلونة خلال الأشهر الماضية، لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن اللاعب يفضل البقاء في ملعب كامب ناو.

وبدا أن بنفيكا مهتم للغاية في تأمين خدمات النجم البالغ من العمر 28 عاماً، لكن الصفقة لن تتم إلا بموافقة اللاعب الذي يرغب بالتفاوض مع البارسا من أجل تخفيض أجره الحالي.

وحاول برشلونة التخلص من أومتيتي في العديد من المناسب، إلا أن الدولي الفرنسي تمسك دائماً بالبقاء ومحاولة إثبات نفسه.

وتعرض اللاعب لسلسلة من الإصابات رافقها هبوط حاد في المستوى جعله لاعباً غير مرغوب فيه.

ويعتزم المدافع البقاء في كتالونيا ومحاولة إثبات نفسه من جديد تحت إشراف المدير الفني تشافي هيرنانديز.