أومتيتي يبكي... وبرشلونة يمنحه الفرصة الأخيرة

وافق جوان لابورتا رئيس برشلونة على إزالة اسم المدافع الدولي الفرنسي سامويل أومتيتي من لائحة الانتقالات بعد اجتماع مطول شهد بكاء اللاعب.

وفي اجتماع محتدم، كشف رئيس البارسا أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لم يضف الكثير منذ انتقاله للفريق قادماً من أولمبيك ليون عام 2016 مقابل 25 مليون يورو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن لابورتا استمع للمدافع الذي أخبره بأن الطاقم الطبي في النادي لم يتمكن من التعامل مع إصاباته المتكررة بصورة صحيحة.

وباشر الفرنسي بالبكاء خلال الاجتماع مطالباً الحصول على فرصة أخرى من أجل إقناع المدرب رونالد كومان بقدراته.

وارتبط اسم أومتيتي بالرحيل خلال الصيف إلى عدة فرق إنجليزية متوسطة المستوى، لكنه أراد فقط ارتداء قميص فريق ينافس على البطولات.