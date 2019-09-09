أومتيتي يرد على إمكانية رحيله عن برشلونة

حسم المدافع سامويل أومتيتي، مصيره مع برشلونة بعد تردد أنباء حول إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وعانى الدولي الفرنسي من أجل إيجاد مكان أساسي ضمن تشكيلة البارسا الموسم الماضي، بعد الإصابة التي تعرض لها والتي أبعدته لفترة طويلة، إلى جانب وجود مواطنه كليمون لونغليه الذي شارك باستمرار بجوار جيرارد بيكيه.

وقال أومتيتي في تصريحات أبرزها موقع "لو 10 سبورت": “حلمي منذ الصغر كان اللعب لصالح برشلونة.

"كان الناس يقولون لي: متى ستلعب مع برشلونة؟ جئت إلى هنا حتى أظل فترة طويلة وأفوز بالألقاب، وليس للجلوس على مقاعد البدلاء”.

وعانى أومتيتي من إصابة جديدة في الأيام الماضية، خلال تواجده مع منتخب فرنسا، ليعود إلى برشلونة من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة وتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.