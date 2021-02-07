أومتيتي يرفض الانتقال إلى ليفربول

رفض سامويل أومتيتي، قلب دفاع برشلونة الانضمام إلى ليفربول في اللحظات الأخيرة من السوق الشتوي المنتهي في يناير الماضي، وفقاً لتقارير إعلامية.

وكان يورغن كلوب مدرب الريدز مهتماً بتعزيز دفاعه نظراً لكثرة الإصابات، وفي مقدمتهم فيرجيل فان دايك الذي سيغيب على الأرجح عن أغلب مباريات الموسم المتبقية، إلى جانب جو غوميز وجويل ماتيب.

وذكرت مجلة “أثلتيك” البريطانية أن مسؤولي ليفربول تواصلوا مع أومتيتي من أجل ضمه على الرغم من أنه هو نفسه عائد من الإصابة بداية الموسم، ولم يشارك سوى في 5 مباريات في الدوري الإسباني.

وقالت أن كلوب كان يرى في أومتيتي الحل الأمثل، لكنه وبعد رفض الفرنسي، اضطر إلى التعاقد مع أوزان كابك من شالكه، وبين ديفيس من بريستون.