أومتيتي يغيب عن تدريبات برشلونة ويضع سيتيين في ورطة

غاب سامويل أومتيتي، قلب دفاع برشلونة، عن تدريبات الفريق الصباحية.

ولم يشارك الدولي الفرنسي أمام ريال سوسيداد أمس ضمن الدوري الإسباني وشاهد فوز البارسا من على مقاعد البدلاء.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أومتيتي لم يتواجد في التدريبات، مما دفع المدرب كيكي سيتيين لاستدعاء لاعب الرديف رونالد آريخو.

وأكدت الصحيفة أن آريخو لن يتواجد في قائمة الرديف لمباراة اليوم، الأحد، ضمن دوري الدرجة الثالثة وذلك حتى يكون جاهزاً لاستدعائه السبت القادم أمام ريال مايوركا.

ويعد الأمر خبراً سيئاً جديداً لبرشلونة، بعدما حصل كليمون لونغليه على بطاقة صفراء أمام سوسييداد ستوقفه عن خوض مواجهة مايوركا.

وقد يضطر سيتيين للاعتماد على آريخو بجوار جيرارد بيكيه بحال لم يتعاف أومتيتي أو يعود إلى التدريبات خلال الأيام القادمة.

يذكر أن لاعبي برشلونة سيحصلون على راحة غداً الاثنين قبل العودة للتدريبات طوال الأسبوع استعداداً للقاء مايوركا.