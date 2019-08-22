أوناس يهنىء ريبيري بانتقاله إلى فيورنتينا

أعلن فيورنتينا رسمياً ضم النجم المخضرم فرانك ريبيري لغاية نهاية موسم 2021، في صفقة انتقال حرّ، بعد أن أنهى الفرنسي عقده مع فريقه السابق بايرن ميونيخ.

وأشاد الكثير من المتابعين بهذه الخطوة للجناح السريع، إذ إنه ضمن على الأرجح اعتزالاً على المستوى العالي وفي بطولة كبيرة مثل الدوري الإيطالي، إذ سيتم عامه الـ 38 مع نهاية عقده مع الفيولا.

وكان النجم آدم وناس المحترف بدوره مع نابولي من بين اللاعبين الذين باركوا هذه الخطوة بالنسبة لريبيري، إذ لم يتأخر بطل إفريقيا مع منتخب الجزائر في تهنئة نجم "الديوك" السابق بانتقاله.

وكتب أوناس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "تهانينا، نتمنى لك التوفيق يا أخي".

وأرفق أوناس رسالته إلى ريبيري مع صورة تجمعهما معاً، تعود إلى بطولة أمم إفريقيا الأخيرة بمصر، إذ كان ريبيري حاضراً في النهائي الإفريقي رفقة زوجته الجزائرية وابنتهما، في ملعب القاهرة الدولي لمساندة المنتخب الجزائري الذي تفوق في المباراة النهائية على السنغال.

ومن المنتظر أن يشهد مستقبل أوناس بدوره تطوراً جديداً في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية، حيث سيغادر اللاعب الشاب نابولي، إذ بات قريباً من العودة إلى نيس على سبيل الإعارة لموسم واحد.