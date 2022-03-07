أوين: الإعلان عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول قريب للغاية

يتوقع النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين إعلاناً قريباً يتعلق بمستقبل الهداف الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول.

ويقضي صاحب الـ 29 عاماً الموسم قبل الأخير في عقده الحالي مع الريدز، وباتت الأصوات تتعالى مطالبة بتمديده لفترة إضافية خوفاً من خسارة نجم الهجوم بعد نهاية الموسم الجاري.

ويتفاوض اللاعب مع النادي حول عقد جديد بشروط جديدة منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن الإدارة ترى أن مطالب المصري "مبالغ فيها".

وسجل "مو" حتى الآن 27 هدفاً، كما صنع 10 أهداف أخرى في عام جديد أكد فيه تألقه ومستواه الثابت.

وشدد أوين رغم التقارير التي تشير إلى تباعد وجهات النظر حول التجديد إلى أنه واثق من بقاء صلاح في ملعب آنفيلد لفترة إضافية.

وقال اللاعب المعتزل لـ "ليفربول إيكو": "علي الاعتراف بأني سأكون متفاجئاً بحال رحيل صلاح، لما لا يبقى؟ سيحصل على عرض عظيم.

"نعم، سيكون أبرز عقد يحصل عليه في مسيرته، ويتزامن مع تقديم أفضل مستويات عرفها، كما أنه سيكون العقد الضخم الأخير له على الأغلب.

"يمكنك تفهم أن الأمور يجب أن تكون مناسبة بالنسبة للطرفين، لكن حينما مررت بهذه الوضعية، كان ليفربول يحتل المركز الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس في الدوري الإنجليزي.

"كانت هنالك أندية أخرى تستطيع أن تعرض عليك شيئاً إضافياً في ذلك الوقت، مثل ريال مدريد أو برشلونة، لأننا لم نكن نفوز بلقب الدوري في ذلك الوقت.

"لكن أين سيذهب؟ لا يوجد فريق أكبر من مانشستر سيتي أو ليفربول في الوقت الحالي.

"بالتأكيد لن ينتقل إلى فريق داخل إنجلترا، كما أن ريال والبارسا ليسا كما كانا في السابق.

"لا أستطيع تخيله في باريس سان جيرمان، لما ينتقل إلى فرنسا وبإمكانه اللعب في الدوري الإنجليزي، والأمر ينطبق على ألمانيا، لا يوجد مكان آخر.

"جميع اللاعبين يقفون على الطابور للانضمام إلى ليفربول ومانشستر سيتي حالياً، ولو كنت تتواجد في صفوف أحدهما فلما تفرط بما لديك.

"لا أرى سبباً يمنعه من البقاء، وسأكون متفاجئاً إن لم يتوصل الطرفان لاتفاق قريباً.

"قدم مستويات مبهرة مع ليفربول، وأصبح أفضل أكثر فأكثر.

"إنه جزء من فريق استثنائي، ونعم إنه أحد الأسباب التي جعلت هذا الفريق مميزاً.

"إنه مميز للغاية، لا أستطيع مديحه بالشكل الكافي، إنه متفانٍ ويتمتع بلياقة بدنية مميزة طوال الوقت، ويتمتع بعقلية رائعة فيما يتعلق برغبته في المشاركة بجميع المباريات، أنا من أشد المعجبين به."