أوين: صلاح وماني رائعان لكنهما ليسا هدافين بالفطرة

قال نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق, مايكل أوين، أن ساديو ماني ومحمد صلاح من أفضل اللاعبين إلا أنهما "ليسا هدافين بالفطرة"، مشيراً إلى أنهما ليسا مهاجمين بطبيعتهما.

وأشار أوين في تصريحات أوردتها صحيفة "ميترو" البريطانية إلى أن ليفربول يحتاج إلى مهاجم صريح، وذلك بعدما سدد لاعبو الريدز 22 كرة على المرمى، وسجلوا هدفاً واحداً فقط أمام نيوكاسل يونايتد.

وتابع: "هذه هي المشكلة، ماني لاعب لامع سجل الكثير من الأهداف وصلاح رائع أيضاً يسجل الكثير من الأهداف لكنهما ليسا هدافين بطبيعتهما، فهما ليسا الشخصين اللذين يمكن أن تعتمد عليهما دائماً في التهديف، سجلا الأهداف باستمرار مع ليفربول، وصنعا الكثير من الفرص لكن لم يستغلاها بشكل جيد."

وتعادل ليفربول مع ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد في إطار منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف ليفربول محمد صلاح في الدقيقة الرابعة ليرفع رصيده إلى 20 هدفاً، في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف هاري كاين مهاجم توتنهام المتصدر برصيد 21 هدفاً.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول حامل اللقب الموسم الماضي رصيده من النقاط إلى 54، محتلاً بها المركز السادس، ليبتعد عن المربع الذهبي بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 58 نقطة.