أياكس يجعل زياش الأعلى أجراً في الدوري الهولندي

يواصل النجم حكيم زياش إبداعاته مع أياكس أمستردام موازاة مع الحديث الدائم عن مستقبله وإمكانية انتقاله إلى أحد الأندية الكبيرة المهتمة بخدماته، بعد أن أكد نفسه مؤخراً.

وكان الدولي المغربي قد فاجأ متابعيه الأندية المهتمة بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد أن كان من المنتظر أن ينتقل إلى نادٍ جديد جاء الإعلان عن تجديده عقده لموسمين حتى يونيو من عام 2022.

ووفقاً لصحيفة "دو تيلغراف" الهولندية، فإن الصعوبة بالتفاوض مع أياكس أمستردام من قبل الأندية الأخرى على ضم زياش، لن تكمن فقط بسبب تجديد عقده، إذ قامت إدارة النادي بإزالة قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 30 مليون يورو، ومنه ستكون إدارة أياكس أمام فرصة لفرض شروطها لبيع عقد اللاعب، مثلما كان الحال مع فرينكي دي يونغ المنتقل إلى برشلونة أو ماتيس دي ليخت المدافع الجديد في يوفنتوس.

ووفقاً لنفس الصحيفة، أغرت إدارة أياكس النجم المغربي بجعله أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الهولندي، بعد أن فرض المدير الرياضي مارك أوفرماس هذا الأمر، وهي نفس الخطوة التي انتهجها مع النجم الآخر المتألق دوني فان دي بيك، المطلوب بقوة من قبل ريال مدريد.

وكان زياش، قد قاد أياكس أمستردام لفوز كبير على ملعب ميستايا بثلاثية نظيفة أمام فالنسيا، وكان نجم منتخب "أسود الأطلس" قد سجل هدفاً بطريقة رائعة، جعلته يدخل سباق الترشيحات لجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.