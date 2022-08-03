أياكس يرفع سعر هدف مانشستر يونايتد إلى 84 مليون جنيه

أكدت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن أياكس رفع سعر النجم الدولي البرازيلي الصاعد أنتوني من 68 مليون جنيه استرليني إلى 84 مليوناً لإبعاد مانشستر يونايتد المهتم باللاعب.

ويسعى المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ لجلب صاحب الـ 22 عاماً إلى ملعب أولد ترافورد بعد الإشراف عليه في السابق في أمستردام.

وتعقدت مسألة ضم أنتوني في ظل مطالب أياكس المرتفعة، وهي إشارة لتمسك النادي به وعدم التفكير ببيعه.

وسبق لـ مانشستر يونايتد ضم الظهير تايريل مالاسيا من أياكس هذا الصيف، علماً بأن نادي العاصمة الهولندية خسر خدمات لاعبين بارزين آخرين مثل المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر (بوروسيا دورتمند)، ولاعب خط الوسط الهولندي ريان غرافينبيرخ (بايرن ميونيخ)، والظهير المغربي نصير مزراوي (بايرن ميونيخ).