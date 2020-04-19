أياكس يطلب 40 مليون يورو مقابل بيع أونانا لبرشلونة

كشفت صحيفة «تيليغراف» عن تحديد أياكس أمستردام سعر حارس مرماه أندريه أونانا، في سوق الانتقالات القادم.

وجذب الكاميروني أنظار العديد من كبار الأندية في أوروبا، بما فيها برشلونة، حيث تدرج ضمن مراحل الناشئين، إلى جانب تشيلسي وباريس سان جيرمان.

ووفقاً للصحيفة، فإن أياكس مستعد للتخلي عن أونانا مقابل 40 مليون يورو على الأقل.

ويتبقى عامان في عقد الحارس مع أياكس، بعدما رفض النادي بيعه الصيف الماضي، عقب رحيل عدد من النجوم وعلى رأسهم فرينكي دي يونغ وماتيس دي ليخت، لكن المدير الرياضي مارك أوفرمارس، وعده بتسهيل رحيله نهاية الموسم.

وكان أونانا قد انضم لأياكس صيف عام 2015 مقابل 150 ألف يورو فقط، قادماً من شباب برشلونة.