أياكس يوافق على انتقال فان دي بيك لريال مدريد

كشفت مصادر مقربة من ريال مدريد أن النادي الملكي أنهى التعاقد مع دوني فان دي بيك نجم وسط أياكس أمستردام.

وقالت المصادر أن ما يتبقى فقط هو الإعلان الرسمي بعد الاتفاق على التفاصيل، وذلك بعد موافقة النادي الهولندي مبدئياً على عرض الميرينغي.

وقال الصحفي الشهير مارسيلو بيليشير أن فان دي بيك وأياكس وافقا على عرض ريال مدريد، إذ سيوقع صاحب الـ 22 عاماً على عقد لمدة 5 أو 6 مواسم في الأيام القادمة.

وأكد موقع "بليتشر ريبورت" أن ريال مدريد أنهى المفاوضات مع أياكس.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن فان دي بيك يعد الخطة البديلة بالنسبة لريال مدريد في حال فشل التعاقد مع بول بوغبا.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد من قبل مع إيدين هازارد وفيرلان ميندي ولوكا يوفيتش ورودريغو وكوبو وإيدير ميليتاو.