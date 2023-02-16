أيقونة كرة السلة مايكل جوردان يتبرع بـ 10 ملايين دولار احتفالاً بعيد ميلاده الستين

سيتبرع أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بمبلغ 10 ملايين دولار لصالح مؤسسة "تمنى أمنية" (Make a Wish) احتفالاً بعيد ميلاده الـ 60 غداً الجمعة.

وهذا هو التبرع الأضخم في تاريخ الجمعية المختصة بتحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة وتتراوح أعمارهم ما بين عامين و18 عاماً في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في بيان نشره أسطورة فريق شيكاغو بولز الأميركي التالي: "تشرفت بشراكتي مع مؤسسة مايك آ ويش والمساعدة على نشر السعادة لدى العديد من الأطفال.

"صمودهم رغم أوضاعهم العصيبة مصدر إلهام بحق، لا يسعني اقتراح هدية عيد ميلاد أفضل من رؤية آخرين يشاركون في دعم هذه المؤسسة حتى ينال كل طفل فرصة تحقيق أمنيته".

يذكر أن جوردان ظفر بجائزة أفضل لاعب في إن بي أيه 6 مرات ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة 5 مرات.

ولعب الأسطورة الأميركية الذي سيتم عامه الستين غداً الجمعة في صفوف شيكاغو بولز على فترتين ما بين عامي 1984-1993 و 1995-1998، وواشنطن ويزاردز خلال الفترة من 2001 وحتى 2003.