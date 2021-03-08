إبراهيموفيتش: استمراري مع ميلان بيد مالديني

أوضح نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش مصيره مع الفريق وإمكانية استمراره من عدمها الموسم المقبل عقب انتهاء عقده الحالي.

وينتهي عقد "إبرا" الحالي مع الروسونيري بحلول نهاية الموسم ولم يقدم له الفريق حتى الآن عرضاً من أجل التمديد كما حدث الموسم الماضي.

وقال السويدي مع "راي": "هل سأستمر في ميلان؟ سنرى، الأمر يعتمد على مالديني، إذا أراد سأبقى.

"في ميلان المسؤولية كبيرة، اشعر أني القائد، النادي الوحيد الذي يحرك مشاعري، أريد إعطاء المزيد وأقود الفريق.

"ينظر الجميع لي وينتظر مني أن أقدم الإضافة، وجودي في فيرونا رغم الإصابة لأني أردت أن أكون مع الفريق.

"أثناء تواجدي في سان ريمو تحدثت دوماً مع (المدرب ستيفانو) بيولي و(باولو) مالديني، اليوم الذي يمر بعيداً عن الفريق أشعر كأني أفتقد أبنائي".

وختم إبراهيموفيتش: "الدوري به عديد المباريات بعد، إنتر يلعب مباراة واحدة في الأسبوع وهذا يساعده على التعافي، أنا ألعب للفوز وأنا هنا للفوز".

وانتزع ميلان الأحد انتصاراً صعباً على حساب فيرونا بهدفين نظيفين لحساب الدوري الإيطالي بغياب إبراهيموفيتش، واللقاء المقبل يواجه مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي الخميس.