إبراهيموفيتش: افتقد تمثيل السويد

جدد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أمس، عدم ممانعته من العودة لمنتخب بلاده قبل أشهر من انطلاق كأس أوروبا، بعد بدايته الصاروخية في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي مع ميلان.

وقال المهاجم (39 عاماً): "إذا سألتوني سأكون صادقاً: نعم، أفتقد المنتخب، هذا ليس سراً".

وأضاف اللاعب الذي مثل سبعة من أعرق الفرق الأوروبية هي أياكس ويوفنتوس وإنتر وميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد: "الشخص الذي لا يفتقده (المنتخب) هو من أنهى مسيرته بالفعل وأنا لم أختم مسيرتي".

ورداً على سؤال حول ما سيكون رده فيما لو اتصل به المدرب ياني أندرسون ليدعوه للمشاركة مجدداً مع المنتخب قال إبراهيموفيتش: "سأقول له أعطني قليلاً من الوقت أريد التفكير".

وأحرز إبراهيموفيتش الثلاثاء الماضي جائزة أفضل لاعب سويدي للمرة الـ 12 في مسيرته الزاخرة، لكنه لن يشارك اليوم في مباراة فريقه في الدوري الأوروبي ضد ليل لتعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر خلال الفوز على نابولي 3-1 الأحد الماضي مما سيبعده عن الملاعب 10 أيام على أقل تقدير.

وكان "إبرا" الغائب عن منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2016، أثار التكهنات بالعودة عن الاعتزال الدولي، بعدما نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة له بقميص المنتخب السويدي وشارة القائد، وعلق عليها "مضى وقت طويل".

في المقابل قال أندرسون عند سؤاله عن عودة إبراهيموفيتش المزعومة: "مرت أربعة أعوام ونصف منذ أن قال لي (إبراهيموفيتش) بوضوح، إنه أنهى مسيرته مع المنتخب".