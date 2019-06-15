إبراهيموفيتش الأعلى أجراً في الدوري الأميركي

أصبح السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجيليس غالاكسي الأعلى أجراً في الدوري الأميركي للمحترفين مع 7.2 ملايين دولار سنوياً، وفقاً لأرقام نشرتها رابطة لاعبي الدوري.

وتقاضى "إبرا" البالغ 37 عاماً 1.5 مليون دولار الموسم الماضي لأن غالاكسي كان قد بلغ الحد الأقصى للاعبيه الثلاثة "المعينين"، أي الأعلى أجراً في تشكيلته منذ وصوله في مارس 2018.

وتخطى مهاجم برشلونة وإنتر ويوفنتوس وميلان وباريس سان جيرمان السابق الرقم القياسي الذي كان يحمله كاكا مع أورلاندو والبالغ 7.16 ملايين دولار في 2017.

ومنذ وصوله الدوري الأميركي، سجل زلاتان 33 هدفاً ومرر 13 كرة حاسمة خلال 39 مباراة.

ويتقدم المهاجم السويدي في ترتيب اللاعبين الأعلى أجراً زميله جيوفاني دوس سانتوس (6.5 ملايين دولار)، ولاعب تورونتو مايكل برادلي (6.43 ملايين) وجوزيه آلتيدور (6.33 ملايين).

واحتل مهاجم لوس أنجيليس إف سي ومتصدر ترتيب الهدافين المكسيكي كارلوس فيلا المركز الخامس مع 6.3 ملايين، أمام الألماني الدولي السابق ولاعب وسط شيكاغو باستيان شفاينشتايغر (5.6 ملايين دولار).

أما الدولي الإنجليزي السابق واين روني مهاجم دي سي يونايتد فحل تاسعاً (3.5 ملايين)، أمام الفنزويلي جوزف مارتينيز (أتلانتا) هداف وأفضل لاعب في موسم 2018 مع 3.06 ملايين.

ووفقاً لرابطة اللاعبين، يتقاضى 54 لاعباً من أصل 691 لاعباً مليون دولار على الأقل سنوياً، أي بنسبة 7.8%.

ويبلغ متوسط الراتب في الدوري باستثناء اللاعبين "المعينين" نحو 345 ألف دولار بزيادة بلغت 13.3% عن الموسم الماضي و150% على مدار خمس سنوات.