إبراهيموفيتش: لست على خلاف مع لوكاكو

أكد زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه روميلو لوكاكو مهاجم إنتر بعد المشاجرة التي وقعت بينهما الشهر الماضي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها النجم السويدي على هامش مشاركته في مهرجان سان ريمو الموسيقي وتطرق خلالها لتصريحات لوبرون جيمس، وموقفه من الغناء.

وقال إبراهيموفيتش عن جيمس: "السياسة والعنصرية أمران مختلفان تماماً، نحن الرياضيين يجب أن نوحد العالم، بينما السياسة تفرقه".

وأضاف عن لوكاكو: "لا توجد أي مشكلة شخصية معه، ما يحدث في الملعب يبقى هناك، لو أراد الحضور للمهرجان الغنائي هنا فمرحباً به.

"سأظهر على مسرح المهرجان لكني لا أعلم ما سيحدث، أتمنى ألا يكون (سينيسا) ميهايلوفيتش يستطيع الغناء، حتى نكون مثل بعضنا البعض".

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض للإصابة في مواجهة ميلان الأخيرة ضد روما، ومن المتوقع أن يغيب لحوالي ثلاثة أسابيع مما يعني أن مشاركته أمام مانشستر يونايتد تبدو مستبعدة.

يذكر أن إبراهيموفيتش سجل 14 هدفاً هذا الموسم في الدوري الإيطالي ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الهدافين.