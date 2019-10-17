إبراهيموفيتش مرشح لتعويض سانشيز في إنتر

تحدثت تقارير إيطالية عن عدد من المرشحين لتعويض أليكسيس سانشيز، مهاجم إنتر المصاب، وعلى رأسهم نجم الفريق السابق ولوس أنجيليس غالاكسي الحالي زلاتان إبراهيموفيتش.

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" عن ثلاثة نجوم مرشحين لتعويض التشيلي، الأول هو عودة كايتا بالدي مجدداً على سبيل الإعارة من موناكو مثل الموسم الماضي الذي قضاه مع النيراتزوري.

ثاني المرشحين هو هداف إنتر السابق إبراهيموفيتش، والذي لعب معه ما بين 2006 و2009، وينتهي عقده الحالي مع غالاكسي نهاية العام، وتشير التقارير لاتصالات بين مسؤولي الفريق ووكيله مينو رايولا.

أما ثالث المرشحين فهو مهاجم يوفنتوس ماريو ماندجوكيتش، والذي أشارت التقارير في إيطاليا وإنجلترا أنه على أعتاب الاتفاق مع مانشستر يونايتد.

وفي نفس السياق، أكدت الصحيفة أن إنتر لن يسمح لمهاجمه الشاب سيباستيانو إيزبوزيتو بالالتحاق بإيطاليا في مونديال تحت 17 عاماً، وسيبقى لسد النقص في الهجوم.

ويلعب إنتر مساء الأحد المقبل أمام ساسوولو ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي.