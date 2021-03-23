إبراهيموفيتش يبكي خلال عودة عاطفية لمنتخب السويد

سالت دموع زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان البالغ 39 عاماً خلال عودته لمنتخب السويد بعد غياب أربع سنوات، للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وتأثر إبراهيموفيتش، الذي اعتزل دولياً بعد بطولة يورو 2016، خلال رد على سؤال بمؤتمر صحفي حول شعور ابنيه ماكسميليان (14 عاماً) وفينسنت (12 عاماً) بشأن قرار العودة للمنتخب والمنافسات الدولية، قائلاً: “بكى فينسنت عندما غادرت” قبل أن يذرف الدموع.

وقال هداف السويد التاريخي، برصيد 62 هدفاً في 116 مباراة، في مقابلة صحفية آواخر 2020 إنه يريد إنهاء فترة ابتعاده عن المنتخب وبعدها طار مدرب المنتخب يانه أندرسون سريعاً إلى ميلانو للاتفاق مع القائد السابق على العودة.

وأضاف: “تمثيل المنتخب الوطني أكبر شيء يمكن أن يحققه لاعب كرة القدم وبداخلي كنت أعتقد أن بإمكاني مساعدة المنتخب والقيام بشيء ما”.

وعبر المهاجم عن احترامه لأندرسون رغم الاختلاف معه أمام وسائل الإعلام في السابق.

وتابع: “بالتأكيد الأمر ليس بيدي ويجب التوافق بين رغبة اللاعب والمدرب والآن حصلت على فرصة تمثيل منتخب بلادي وأقبل ذلك بفخر. لكني لن أكون سعيداً فقط بالانضمام بل أريد تحقيق نتائج جيدة من أجل المدرب واللاعبين والبلاد وإذا لم أحقق النتائج المنشودة فوجودي لا يعني شيئاً هنا”.

وتواجه السويد ضيفتها جورجيا في أول مباراة بتصفيات كأس العالم 2022 يوم الخميس قبل زيارة كوسوفو بعد ثلاثة أيام ثم تلعب ودياً ضد إستونيا.