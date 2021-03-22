إبراهيموفيتش يتطلع لتجديد عقده مع ميلان

أكد النجم زلاتان إبراهيموفيتش على سعادته بالتواجد مع ميلان وفخره بما يقدمه النادي من مستويات.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها السويدي وأكد خلالها رغبته في الاستمرار رفقة الروسونيري لما بعد العقد الخاص به.

وقال إبراهيموفيتش: "أشعر بحال جيد للغاية في ميلان، ولدي الكثير من المشاعر الإيجابية حول تجديد عقدي.

"الأجواء التي تم صنعها في ميلان هي سبب نجاحنا، أريد أن أستمر مع الفريق، والمشروع مثير للغاية".

وينتهي عقد النجم السويدي مع نهاية الموسم الجاري.

وظهر إبراهيموفيتش بشكل مميز رفقة ميلان قبل أن تنال الإصابات منه ليتراجع ترتيب الفريق في الدوري الإيطالي.

يذكر أن "إبرا" شارك في 23 مباراة مع ميلان هذا الموسم في جميع البطولات، وسجل خلالها 17 هدفاً وصنع هدفين فقط.