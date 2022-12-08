إبراهيموفيتش يتمنى فوز هذا المنتخب بـ كأس العالم 2022

عبر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم أي سي ميلان عن رغبته في رؤية منتخب الأرجنتين الذي يقوده زميله السابق ليونيل ميسي يتوج ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وبلغ بطل كوبا أميركا الدور ربع النهائي من المونديال القطري وبات على موعد غداً الجمعة مع منتخب هولندا في مواجهة صعبة ومرتقبة.

ولم يتأهل المنتخب السويدي إلى نسخة هذا العام من كأس العالم، إلا أن الهداف المخضرم الغائب عن الملاعب بداعي الإصابة لم يتردد في مساندة زميله السابق الذي لعب إلى جانبه في صفوف برشلونة.

ماذا قال إبراهيموفيتش ؟

قال "إبرا" في تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد": "أتمنى أن يفوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم من أجل ميسي".

ومع أن السويدي لم يمر بفترة مميزة حينما انتقل إلى البارسا عام 2009 للعب تحت إمرة الإسباني جوسيب غوارديولا، إلا أن علاقته بـ "ليو" لطالما كانت جيدة.