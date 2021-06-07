إبراهيموفيتش يثير الجدل مجدداً بتصريحاته

أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان الجدل من جديد بتصريحاته النارية وذلك تعليقاً على مسألة غيابه عن منتخب السويد في يورو 2020، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ختام الموسم الفائت.

وأصيب "إبرا" في مواجهة يوفنتوس بالأسابيع الأخيرة من الموسم، ليغيب عن الروسونيري فيما تبقى من المباريات ويتأكد ابتعاده عن تشكيل منتخب بلاده الذي يستعد لخوض غمار يورو 2020.

وقال النجم السويدي في حوار مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "الغياب عن يورو 2020 محزن؟ المحزن أكثر بالنسبة لي هو الغياب عن ميلان في الكثير من المباريات.

"أريد مساعدة الفريق قدر الإمكان، أريد خوض 50 مباراة في الموسم، هذا عادي بالنسبة لي، لكن يجب أن أتأقلم مع مطالب جسدي وليس عقلي فقط.

إبراهيموفيتش يتمنى مساعدة ميلان

"لست في أفضل حالاتي 100%، لذلك ربما الأفضل أن أكون مشجعاً وأشاهد اليورو عوضاً عن المشاركة فيها".

وعن انضمام أوليفييه جيرو لميلان قال: "كلما كان عدد النجوم من الصف الأول أكبر في فريقنا كان الأمر أفضل بالنسبة لنا، نحن لا نملك الكثير من اللاعبين أصحاب البطولات السابقة، لو جاء سيكون مرحباً به".

وأردف إبراهيموفيتش مثيراً للجدل: "هل أنا أناني؟ يجب أن أكون كذلك، هناك الكثير من الملوك، لكن هناك إله واحد فقط وهو أنا، لكن دون زملائي لم أكن لأقوم بأي شيء، وأنا أعلم ذلك جيداً".