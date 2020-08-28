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إبراهيموفيتش يجدد عقده مع ميلان

منشور 28 آب / أغسطس 2020 - 06:51
زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش

وافق زلاتان إبراهيموفيتش على تجديد عقده مع ميلان لمدة موسم إضافي، بعد وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية بين الطرفين.

وكتب السويدي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الجمعة: "مثلما قلت، فقط كنت استعد"، مع وضع صورة له بالقميص رقم 11 مع ميلان.

وأكدت شبكة "سكاي إيطاليا" أن إبراهيموفيتش سيحصل على قميصه القديم رقم 11، بناء على طلبه الشخصي.

يذكر أن إبراهيموفيتش وافق على الاستمرار مع النادي اللومباردي، بعد إعجابه بمشروع الفريق مع المدرب ستيفانو بيولي.

Via SyndiGate.info


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