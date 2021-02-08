إبراهيموفيتش يحقق رقماً تاريخياً مع عودة ميلان إلى الصدارة

وصل زلاتان إبراهيموفيتش إلى الهدف 500 في مسيرته الاحترافية ليقود ميلان للفوز 4-0 على ضيفه كروتوني واستعادة صدارة الدوري الإيطالي.

وسدد المهاجم البالغ عمره 39 عاماً هدفاً في الزاوية العليا ليفتتح التسجيل في الشوط الأول، وبعد أكثر من 21 عاماً على هدفه الأول على مستوى الأندية مع مالمو في 1999.

بعد الاستراحة، رفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 14 هدفاً في 11 مباراة بالدوري، قبل أن يضيف زميله أنتي ريبيتش هدفين متتاليين لفريق المدرب ستيفانو بيولي.

واستعاد ميلان القمة بفارق نقطتين عن إنتر ميلان حيث يملك 49 نقطة من 21 مباراة.

وكان إنتر فاز 2-0 على فيورنتينا يوم الجمعة ليجتاز غريمه وجاره ويصعد للقمة، لذلك لم يكن ميلان سيتحمل أي تعثر في سان سيرو.

ولم يكن الروسونيري في أفضل حالاته في البداية، لكن هدف إبراهيموفيتش أعاد الهدوء إلى زملائه.

وتبادل المهاجم السويدي الكرة مع رافاييل لياو قبل أن يذهب إلى المساحة الفارغة داخل المنطقة ويسدد كرة ببراعة داخل المرمى.

وتحسن أداء ميلان في الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف في غضون ست دقائق، وكانت البداية بهدف إبراهيموفيتش بعد تمريرة تيو هيرنانديز، أتبعها ريبيتش بهدفين أكدا الفوز.