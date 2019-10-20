إبراهيموفيتش يدعو نابولي للتعاقد معه

أصبح النجم زلاتان إبراهيموفيتش مرشحاً للعودة إلى الدوري الإيطالي مطلع العام القادم، ورغم أن الخيارات تنحصر بين قطبي ميلان، إلا أن الهداف السويدي أغرى نابولي بشكل مفاجىء للتعاقد معه.

وقال "إبرا" الذي لعب في السابق ليوفنتوس وإنتر وميلان، في مقابلة لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "شاهدت فيلماً وثائقياً عن فترة مارادونا في نابولي، رؤية مدى عشق المدينة له تدفعني لحب خوض هذه التجربة في نابولي".

وأضاف النجم السويدي الذي ينتهي عقده مع لوس أنجيليس غالاكسي في يناير القادم دون نية للتجديد "سيكون من الرائع أن أحيي أمجاد مارادونا، لا أقول أني اتخذت قراراً نهائياً بالانتقال لنابولي لأن القرار يتوقف على عدة عوامل، لكن الفكرة وأجواء ملعب سان باولو تحمسني. ستمتلئ المدرجات كل يوم ويوجد مدرب رائع وهو (كارلو) أنشيلوتي".

وعن قدرته على العطاء رغم بلوغه 38 عاماً، قال إبراهيموفيتش: "حماسي يجعلني أشعر بأني ما زلت طفلاً، وأملك نفس الشغف بالفوز، إذا انضممت إلى فريق فأنا أريد التتويج بلقب. إيطاليا بلدي الثاني وسأفكر في الأمر وأتناقش مع عائلتي".

وسيعزز "إبرا" فرص نابولي في منافسة يوفنتوس وإنتر على لقب الدوري، ويبدو أن النادي سيفسح له المجال ببيع دريس ميرتينز وخوسيه كاييخون كما تشير التقارير.